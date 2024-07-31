Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Persiapan Johan Budi Hadapi Tes Tertulis Capim KPK: Tidur yang Cukup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |09:35 WIB
Persiapan Johan Budi Hadapi Tes Tertulis Capim KPK: Tidur yang Cukup
Persiapan Johan Budi hadapi tes Capim KPK tidur yang cukup (Foto: DPR RI)
A
A
A

JAKARTA - Pansel Capim dan Dewas KPK menggelar tes tertulis pada ratusan capim KPK di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekertariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu 31 Juli 2024. Sejumlah persiapan pun dilakukan oleh sejumlah capim.

Misalnya saja anggota DPR RI Komisi III, Johan Budi yang menyebutkan, tak melakukan persiapan khusus guna menghadapi tes tertulis tersebut. Hanya menyiapkan kondisi fisik saja agar fit dengan tidur yang cukup.

"Persiapan khusus tidak ada. Tidur yang cukup saja," ujar Johan pada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Politikus PDI Perjuangan itu menerangkan, tidak ada saing-menyaingi dalam seleksi yang diikuti ratusan Capim KPK tersebut. "Saya ikuti aja tesnya, gak ada saing menyaingi," jelasnya.

Sementara itu, eks pegawai KPK, Hotman Tambunan membeberkan, dia siap mengikuti seluruh proses tes Capim KPK. Dia hanya mempersiapkan membaca kembali aturan tentang pemberantasan korupsi menjelang test tertulis Capim KPK.

"Kita mengikuti saja prosesnya. Persiapannya lebih melihat dan membaca lagi per UU an tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
