Bertemu Presiden Erdogan di Ankara, Prabowo Bahas Penguatan Pertahanan dengan Turki

ANKARA - Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki, Selasa, 30 Juli 2024.

Kedatangan Mantan Danjen Kopasssus ini secara resmi disambut dengan prosesi kenegaraan di Istana Kepresidenan Turki dan dilanjutkan pertemuan terbatas dengan Presiden Erdogan.

“Indonesia menganggap Turki sebagai negara penting, bersahabat dan mitra dalam kerja sama pertahanan,”ujar Prabowo, dikutip, Rabu (31/7/2024).

Pertemuan ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia - Turki di bidang kerja sama pertahanan dan industri pertahanan.

“Hubungan ini harus ditingkatkan dalam rangka membangun rasa saling percaya dan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata maupun sektor industri pertahanan kedua negara,” kata Prabowo.