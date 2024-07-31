Rampung Ikuti Tes Tertulis Capim KPK, Sudirman Said Ungkap Ada 4 Pertanyaan Wajib

JAKARTA - Eks Menteri ESDM, Sudirman Said rampung mengikuti tes tertulis calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusdiklat Kemensetneg pada Rabu (31/7/2024).

Dia mengungkapkan bahwa ada 4 pertanyaan wajib dalam tes capim di lembaga antirasuah tersebut.

"Kan ada 4 pertanyaan wajib sama 2 pertanyaan pilihan, dari wajib dan yang pilihan tidak ada yang menyangkut masalah internal KPK, tapi saya juga menekankan salah satu yang diperlukan adalah harus ada konsolidasi. Itu prioritas bagi siapa pun nanti yang dipilih," ujarnya pada wartawan usai mengikuti tes tertulis, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, pihaknya mengapresiasi Pansel lantaran telah menyiapkan tes dengan profesional, semuanya dilakukan dengan teknologi komputer. Selain itu, tes juga berlangsung tepat waktu dan penjelasan yang informatif pada para peserta.