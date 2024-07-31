Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Akan Gali Sosok Mr T dan Inisial Lainnya Saat Periksa Benny Rhamdani Besok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:29 WIB
Bareskrim Akan Gali Sosok Mr T dan Inisial Lainnya Saat Periksa Benny Rhamdani Besok
Benny Rhamdani usai diperiksa Bareskrim soal inisial T
JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri akan fokus menggali siapa sosok dari inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia, dalam pemeriksaan lanjutan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, esok hari.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa, selain Mr T, penyidik juga bakal mendalami sosok inisial lainnya yang diungkapkan oleh Benny dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun judi online.

“Kami dalami semua (dalam pemeriksaan esok),” kata Djuhandhani saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Benny sendiri sudah menjalani pemeriksaan pertama oleh penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri terkait inisial T pada Senin, 29 Juli 2024 lalu. Namun, ia tidak menyebut secara rinci siapa identitas sosok tersebut.

Saat hendak didalami oleh penyidik siapa sosok inisial T tersebut, Benny meminta kepada penyidik untuk menunda pemeriksaannya. Oleh karena itu, Bareskrim menjadwalkan ulang pada esok hari, 1 Agustus 2024.

