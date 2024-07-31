Sudirman Said Sebut Tak Ada Pertanyaan Mengenai Kasus Dalam Tes Tertulis Capim KPK

JAKARTA - Eks Menteri ESDM, Sudirman Said baru saja selesai mengikuti tes tertulis Capim KPK di Pusdiklat Kemensetneg pada, Rabu (31/7/2024).

Dia mengatakan, tak ada pertanyaan berkaitan masalah internal KPK hingga isu kasus yang tengah berkembang.

"Dari (pertanyaan) wajib dan pilihan, tidak ada yang menyangkut masalah internal KPK. Tak ada pertanyaan mengenai kasus," ujarnya pada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, pertanyaan tersebut menguji visi dan pandangan peserta, dia pun tak merasa gugup saat mengikuti tes tertulis.

Suasana di dalam ruang tes pun cukup nyaman, hampir tak ada bangku kosong pula dengan jumlah peserta lebih banyak dibanding 2019 lalu.

Hal tersebut menandakan besarnya kepedulian terhadap KPK dan persoalan korupsi.