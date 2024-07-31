Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yakin Lolos Capim KPK, Sudirman Said: Prioritas Sekarang Kembalikan Reputasi KPK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:45 WIB
Yakin Lolos Capim KPK, Sudirman Said: Prioritas Sekarang Kembalikan Reputasi KPK
Sudirman Said rampung mengikuti ujian tertulis capim KPK (Foto: MPI)
JAKARTA - Eks Menteri ESDM, Sudirman Said telah selesai mengikuti tes tertulis calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024). 

Dia meyakini bahwa dirinya bakal lolos dalam tes tertulis capim di lembaga antirasuah tersebut.

"Ya kalau ujian harus yakin, tapi nanti kita hormati ya keputusan Pansel, apapun. Saya percaya karena yang melamar ratusan orang, maka 10 yang dipilih oleh Pansel yang terbaik," ujarnya pada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan KPK adalah solusi tentang kepemimpinan. Sehingga, saat terpilih dirinya wajib melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan kekompakan internal di lembaga antirasuah tersebut.

"Itu menjadi tema makalah kan pada waktu kita calon pimpinan menulis makalah, bagaimana membangun kembali integritas dan kredibilitas KPK karena itu prioritas dari pimpinan KPK," katanya.

 

