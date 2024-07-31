Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Orang Tak Hadir Tes Tertulis Capim KPK Otomatis Gugur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:53 WIB
7 Orang Tak Hadir Tes Tertulis Capim KPK Otomatis Gugur
Pansel Capim KPK mengatakan ada 7 peserta tes terulis tidak hadir dan otomatis gugur (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Pansel Capim KPK, Elwi Danil menyebutkan, dari 236 Capim KPK yang mengikuti tes tertulis di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (31/7/2024) , terdapat 7 orang tak hadir. 

Mereka pun dinyatakan otomatis gugur alias tak lolos seleksi

"Dari 236 peserta tes tertulis Calon Pimpinan KPK, yang hadir mengikuti tes sebanyak 229 orang, dengan komposisi peserta yang hadir laki-laki sebanyak 214 orang dan perempuan sebanyak 15 orang," ujarnya pada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Dari ratusan peserta tersebut, 7 orang peserta yang tak hadir dengan tidak memberikan alasan. Namun, Pansel tak membeberkan nama-nama peserta tersebut lantaran bukan kewenangannya.

"Dengan demikian, yang tidak hadir sebanyak 7 orang, semuanya laki-laki. Dan yang tidak hadir itu dinyatakan gugur," katanya.

Untuk diketahui, Tes Tertulis bagi Calon Pimpinan KPK selesai digelar pada hari ini, sekira pukul 11.00 WIB. 
Selanjutnya, bakal dilaksanakan Tes Tertulis bagi Calon Dewan Pengawas KPK pada Pukul 14.00-16.00 WIB.

 

