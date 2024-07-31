KPU Gelar Rapat Pleno Penetapan Jumlah Kursi dan Anggota DPR-DPD Terpilih di Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pemilu 2024. Adapun rapat pleno digelar di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024) siang.

Rapat pleno dipimpin langsung Ketua KPU Definitif, Mochammad Afifuddin didampingi anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat. Rapat pleno juga dihadiri perwakilan sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu.

"Kita memang hari ini memang mau menetapkan perolehan suara dan kursi calon terpilih DPR-DPD RI," kata Afifuddin dalam rapat pleno terbuka.

Afifuddin menambahkan bahwa Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idham Kholik terkait update terkini pendaftaran registrasi perkara Persengketaan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekaligus kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait update situasi terkini sebelum melanjutkan rapat pleno ini ada beberapa update dari Bapak Idham Kholik selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu terkait informasi terakhir apakah berkaitan dengan SK kemarin, berkaitan dengan situasi terakhir pendaftaran registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK)," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)