NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo: Perindo Terus Berjalan Dukung Kebijakan Pro Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:41 WIB
JAKARTA - Ketua Harian Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang baru saja ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo menegaskan Partai Perindo akan terus berjalan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

"Partai Perindo Bapak Ibu perlu terus berjalan bersama rakyat mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat," kata Angela di depan kader Perindo saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Pada kesempatan itu, Angela juga mengatakan Partai Perindo mendukung keberlanjutan pemerintah yang bisa mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan sebagaimana cita-cita bersama.

Angela yang saat ini masih menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) mengaku tak menyangka sudah hampir lima tahun berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, dia pun menceritakan bersama mantan Menparekraf Wishnutama di awal pemerintahan Jokowi, kemudian diganti Sandiaga Uno harus berjuang melewati masa terburuk dalam sejarah pariwisata akibat pandemi Covid-19.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
