HOME NEWS NASIONAL

Nasdem Gugat Hasil Pileg DPRD Jakarta, Ketua KPU: Kita Lihat Saja

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:42 WIB
Nasdem Gugat Hasil Pileg DPRD Jakarta, Ketua KPU: Kita Lihat Saja
Ketua KPU M Afifuddin (Foto: M Refi Sandi)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Definitif, Mochamad Afifuddin merespons gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang dilayangkan Partai Nasdem di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (31/7/2024). Pihaknya pun enggan berandai-andai agar melihat apakah perkara yang dimaksud berlanjut atau tidak.

"Kita gak bisa berandai-andai di Mahkamah Konstitusinya, kita lihat saja apakah perkaranya berlanjut atau tidak kan juga sangat menentukan," kata Afifudin di Kantor KPU usai rapat pleno penetapan ditunda.

Afifuddin mengatakan, KPU prinsipnya akan mengikuti proses di MK dan menghormati segala keputusan nantinya. "Jadi kita ikuti dulu proses di Mahkamah Konstitusi nya. Kita menghormati seperti yang tadi disampaikan soal waktu dan lainnya, tentu Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan-pertimbangan dan kita akan hormati semuanya," ucapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idham Kholik meyakini MK tahu bahwa ada proses pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) pada 27-29 Agustus 2024 mendatang. Ia menyebut itu akan menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan perkara sengketa Pileg tersebut.

"Kami sangat meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi mengetahui, bahwa pada tanggal 27 sampe dengan tanggal 29 Agustus 2024, KPU di daerah termasuk KPU DKI Jakarta itu akan menerima pendaftaran bakal perseorangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta dan begitu juga di tempat lainnya. Kami sangat yakin hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus Mahkamah Konstitusi tapi tentunya, karena ini merupakan kewenangan penuh dari Mahkamah Konstitusi, kita ikutin proses," ujar Idham.


 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
