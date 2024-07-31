Pembunuhan Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Berpotensi Picu Perang Iran-Israel

PEMIMPIN pejuang Hamas, Ismail Haniyeh terbunuh di rumahnya di Teheran. Mereka menyalahkan Israel atas serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa itu adalah “serangan udara Zionis terhadap kediaman Haniyeh di Teheran setelah ia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru Iran.”

Mengutip Asia Times, Rabu (31/7/2024), Iran belum memberikan rincian tentang bagaimana Haniyeh dibunuh, namun mengatakan hal itu sedang diselidiki. Dengan perang di Gaza yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan seluruh Timur Tengah berada di ujung tanduk, pembunuhan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hal ini dapat memicu perang regional yang lebih luas?

Haniyeh adalah pemimpin politik paling senior Hamas, yang berbasis di Doha, Qatar. Dia pada dasarnya adalah pemimpin Hamas dalam negosiasi gencatan senjata dengan Israel dalam perang Gaza, yang ditengahi oleh Amerika Serikat, Mesir dan Qatar. Negosiasi ini jelas akan terhenti.

Meskipun Israel belum mengaku bertanggung jawab atas kematiannya – dan hal ini kecil kemungkinannya, mengingat Israel biasanya tidak mengaku bertanggung jawab atas tindakan rahasia – Haniyeh telah lama menjadi sasaran mereka.

Namun yang mengejutkan adalah di mana dan bagaimana hal itu dilakukan. Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Rincian mengenai kejadian sebenarnya masih belum jelas, namun tampaknya Haniyeh tewas bersama salah satu pengawalnya akibat ledakan di gedungnya. Belum diketahui apakah ledakan tersebut berasal dari bom yang dikendalikan dari jarak jauh atau serangan rudal.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sedang menyelidiki pembunuhan tersebut.

Apa dampaknya bagi perang regional yang lebih luas?

Ada dua masalah penting yang akan diteliti secara cermat dalam beberapa jam dan hari mendatang.

Pertama, dengan asumsi bahwa Israel yang bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Iran akan membalas karena Haniyeh berada di bawah perlindungan negara tersebut ketika dia dibunuh. Kematiannya kemungkinan besar akan menimbulkan kemarahan besar di Iran, dan mungkin akan memicu pembalasan terhadap Israel, selain juga dari Hamas.

Ketegangan antara Iran dan Israel telah lama meningkat. Pada bulan April, Iran meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke Israel sebagai pembalasan atas serangan terhadap konsulat Iran di Damaskus. Serangan itu menewaskan beberapa pemimpin senior IRGC.

Serangan terhadap Haniyeh merupakan indikasi tingkat intelijen dan akses operasional luar biasa yang tampaknya dimiliki Israel di Iran saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali ilmuwan Iran yang bekerja pada program nuklir namun tewas.

Ini termasuk “bapak” program tersebut, Mohsen Fakhrizadeh, yang terbunuh oleh senapan mesin canggih yang dikendalikan dari jarak jauh pada tahun 2020.

Namun, masih ada pemimpin Hamas dalam daftar Israel yang, sejauh dapat dilihat, masih hidup. Pemimpin politik Gaza Yahya Sinwar rupanya masih mengarahkan operasi militan di sana.