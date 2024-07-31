Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembunuhan Ismail Haniyeh, PP Syarikat Islam: Teror Terhadap Kemanusian, Sangat Biadab!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |22:56 WIB
Pembunuhan Ismail Haniyeh, PP Syarikat Islam: Teror Terhadap Kemanusian, Sangat Biadab!
Pimpinan Hamas Ismail Haniyeh Tewas/EpaImage
A
A
A

JAKARTA  - Pemimpin pejuang Hamas, Ismail Haniyeh tewas terbunuh bersama pengawalnya di Teheran, Iran. Hamas menyalahkan Israel atas serangan tersebut.

Pimpinan Pusat Syarikat Islam menyampaikan duka cita yang mendalam atas terbunuhnya Ismail Haniyeh. Terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tersebut oleh serangan roket zionis Israel sekali lagi membuktikan tidak adanya keinginan untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.

“Serangan ini juga merupakan teror terhadap kemanusiaan,” ujar Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan,  Syarikat Islam mengecam keras serangan yang biadab ini dan menyatakan duka cita yang mendalam atas syahidnya Ismail Haniyeh.

Terbunuhnya Ismail Haniyeh diyakini Hamdan tidak akan membuat perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajahan Israel menjadi surut dan kendor.

“Malah sebaliknya, perlawanan tersebut akan semakin massif dan kuat untuk mewujudkan perdamaian di tanah Palestina. Dengan serangan ini, maka dukungan internasional pun akan semakin menguat bagi kemerdekaan rakyat Palestina,”pungkasnya.

 

