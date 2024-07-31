Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Kutip Abraham Lincoln hingga Donald Trump: Kegagalan Membuat Semakin Kuat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |23:10 WIB
JAKARTA - Hary Tanoesoedibjo (HT) di depan para kader Partai Perindo menegaskan kegagalan membuat semakin kuat saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Pada kesempatan itu, HT pun mengutip mantan Presiden Abraham Lincoln yang pernah berkali-kali gagal, menjadi anggota DPRD, menjadi DPR, hingga kegagalan bisnisnya. “Saya ingin mengutip sekali lagi yaitu bapak Demokrasi Dunia Abraham Lincoln yang gagal berkali-kali gagal termasuk menjadi sangat menjadi anggota DPRD di Amerika gagal menjadi anggota DPR kemudian bahkan pacar atau tunangannya meninggal dan bisnisnya juga pernah bangkrut.”

“Tapi setelah sekian lama karena strateginya dirubah dia menjadi Presiden Amerika dan bahkan bisa dikatakan Presiden yang terbaik, karena mampu menghilangkan perbudakan,” ujar HT.

“Kita tahu pidato daripada Abraham Lincoln yang terkenal dan saya ulang sekali lagi, government of the people, by the people, for the people, never perish from the earth. Jadi artinya bahwa pemerintah yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat tidak pernah hilang dari muka bumi,” ujar HT.  
 

Oleh karena itu, HT menegaskan dari kegagalan yang berulang-ulang akan membuat seseorang menjadi tokoh yang luar biasa seperti Abraham Lincoln. “Artinya kegagalan bukan membuat kita kecil, kegagalan justru membuat kita makin kuat makin semangat tapi tentu harus ada perubahan strategi, harus ada perubahan strategi. Itulah mengapa tema dari Mukernas ini adalah transformasi yaitu bangkit untuk Indonesia Sejahtera.”

 

