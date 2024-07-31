Tak Dapat Hadir Pemeriksaan Polres Jaksel, Tiko Suami BCL Minta Penjadwalan Ulang

JAKARTA - Tiko Aryawardhana suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) kembali tak dapat hadir dalam pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dia meminta penjadwalan ulang atas pemeriksaan dirinya.

Tiko sejatinya dijadwalkan pemeriksaan pada Rabu ini, Rabu (31/7/2024) soal kasus dugaan penggelapan dana perusahaan Rp6,9 miliar yang dilaporkan mantan istrinya berinisial AW.

"(Tiko) minta jadwal ulang," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi.

Nurma menuturkan, alasan suami penyanyi Bunga Citra Lestari itu meminta penjadwalan ulang karena urusan pekerjaan.

"Dia ada kerjaan katanya," ujar eks Wakapolsek Pasar Minggu tersebut.

Nantinya, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Tiko.

"Belum ada (jadwal ulang terkait pemeriksaan Tiko)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Tiko mengajukan penundaan pemeriksaan soal kasus dugaan penggelapan dana perusahaan Rp6,9 miliar.

Adapun pemeriksaan lanjutan terhadap Tiko rencananya dilakukan pada Rabu (24/7/2024) hari ini.