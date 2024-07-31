Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda, Polisi: Jangan Anarkis!

JAKARTA - Sebanyak 1.949 pasukan gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut datang dari Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dan sejumlah elemen massa lainnya.

"Untuk pengamanan aksi Unjuk Rasa dari Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dan beberapa Element massa, kami melibatkan 1.949 personel gabungan," kata Susatyo, Rabu (31/7/2024).

Dia menuturkan, personil gabungan yang dikerahkan tersebut, nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Patung Kuda Monas tempat aksi unjuk rasa.

“Pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Istana Negara,” ujarnya.

Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas di sekitar Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional, melihat jumlah massa di lapangan.

"Apabila jumlah massanya unjuk rasa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya,”ujar Kombes Susatyo.