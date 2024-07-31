Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.949 Personel Amankan Demo di Kawasan Patung Kuda

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |10:09 WIB
1.949 Personel Amankan Demo di Kawasan Patung Kuda
Ribuan personel gabungan siap amankan demo di kawasan Patung Kuda (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.949 personel gabungan dikerahkan guna mengamankan aksi demo yang dilakukan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dan beberapa element massa di Patung Kuda Monas, Gambir Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

"Untuk pengamanan aksi unjuk rasa dari Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dan beberapa Element massa, kami melibatkan 1.949 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait, personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Patung Kuda Monas.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Istana Negara.

Sedangkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional, melihat jumlah massa dilapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalulintas yang akan mengarah ke Jl. Merdeka Barat akan dialihkan," ujar Susatyo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181944//ojol-weup_large.jpg
Aliansi Ojol Aksi Damai 711 Konvoi dari Lapangan Banteng Jakpus, Begini Tuntutannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181693//polri-KPf5_large.jpg
Ribuan Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Buruh di DPR RI Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180299//demo-lM6b_large.jpg
Ribuan Guru Madrasah Tuntut Kesetaraan hingga Kenaikan Status PPPK-ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238//polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218//demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180196//transjakarta-6bZQ_large.jpg
Imbas Demo di Monas, Transjakarta Rekayasa Rute Perjalanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement