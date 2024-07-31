Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kematian Pegawai TPST Bandargebang, 3 Orang Terakhir yang Bersama Korban Diperiksa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |10:55 WIB
Kematian Pegawai TPST Bandargebang, 3 Orang Terakhir yang Bersama Korban Diperiksa
Kasus penemuan mayat di Bantargebang polisi terus gali informasi (Foto: Ilustrasi/Freepik))
BEKASI - Kasus kematian Waryanto yang merupakan Pegawai TPST Bantargebang masih misterius. Untuk mendalami kasus tersebut, polisi memeriksa pihak-pihak terakhir yang bertemu korban.

"Masih dalami keterangan saksi yang terakhir bersama korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, Rabu (31/7/2024).

Polisi pun merinci ada tiga orang yang terakhir bersama korban.

Dalam menggali informasi terkait penyebab kematian korban, Firdaus mengatakan terdapat beberapa saksi yang keterangannya berubah-ubah.

"(Kendala) keterangan saksi berubah-ubah," ungkapnya.

Selain keterangan saksi yang berubah-ubah, polisi juga tidak menemukan petunjuk CCTV baik di sekitar rumah tinggal korban dan sekitar lokasi kejadian.

"Tidak ada CCTV di TKP dan sekitar rumah korban," ujarnya.

 

