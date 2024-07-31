Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin Padat Imbas Demo, Warga Diimbau Hindari Kawasan Patung Kuda Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:05 WIB
Lalin Padat Imbas Demo, Warga Diimbau Hindari Kawasan Patung Kuda Jakpus
Demonstrasi di Patung Kuda Jakarta Pusat
JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di sekitaran Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat hari ini. Akibat adanya aksi tersebut, Polisi mengimbau kepada warga untuk menghindari kawasan tersebut.

“Hindari kepadatan lalu lintas, hindari seputaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat ada aksi masyarakat menyampaikan pendapat,” demikian keterangan TMC Polda Metro melalui akun X (Twitter) yang dikutip Okezone, Rabu (31/7/2024).

Berdasarkan foto yang diunggah, terlihat elemen masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa sudah berada di kawasan Patung Kuda. 

Sebelumnya, sebanyak 1.949 personil gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dan sejumlah Elemen Massa di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat hari ini.

"Untuk pengamanan aksi Unjuk Rasa dari Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dan beberapa Element massa, kami melibatkan 1.949 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Dia menuturkan, personil gabungan yang dikerahkan tersebut nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Patung Kuda Monas.

“Pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Istana Negara,” tutup Susatyo.

(Puteranegara Batubara)

      

