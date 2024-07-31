Dikabarkan Kena Reshuffle, Menteri ESDM Arifin Tasrif Sambangi Istana Hari Ini

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini, Rabu (31/7/2024). Kedatangan Arifin Tasrif tersebut patut dipertanyakan karena berhembus kabar bahwa dirinya akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Pantauan di lokasi, Arifin tiba sekitar pukul 10.45 WIB dengan mengenakan batik coklat lengan panjang. Dirinya juga nampak membawa dokumen berwarna hijau.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan kehadirannya di Istana, Arifin tak banyak bicara dan langsung masuk menuju Istana.

"Kan sudah tahu sendiri," kata Arifin di Istana, Rabu (31/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif merespons soal isu rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perombakan atau reshuffle menteri kabinetnya dalam waktu dekat. Kabarnya Menteri Arifin menjadi salah satu yang terkena perubahan untuk digantikan Bahlil Lahadalia .

"Tunggu saja, ya kalau benar kenapa?," jelas Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Ketika diminta tanggapannya perihal tersebut, Arifin meminta kepada teman-teman media untuk sehat selalu. "Insyaallah, pokoknya kalian sehat-sehat saja," tuturnya.