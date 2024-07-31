Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Permintaan Terakhir Ibu dan Anak yang Ditemukan Tinggal Kerangka Tengkorak di Bandung

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:29 WIB
Ini Permintaan Terakhir Ibu dan Anak yang Ditemukan Tinggal Kerangka Tengkorak di Bandung
Ini Permintaan Terakhir Ibu dan Anak yang Ditemukan Tinggal Kerangka Tengkorak di Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini permintaan terakhir ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka tengkorak di Bandung. Adapun, wasiat itu tertulis di dinding ruang tamunya rumah tersebut.

Seperti diketahui, kedua kerangka mayat itu diketahui bernama Indah Hayati dan Ela Imanuel Putra yang merupakan ibu dan anak. Mayat ditemukan terbaring di dua kasur berbeda dalam satu ruangan kamar tidur.

Adapun polisi yang  melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) menemukan sebuah coretan dari Indah Hayati. Lantas apa isinya?

Ternyata ini permintaan terakhir ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka tengkorak di Bandung berkaitan mengenai rumahnya. Dia meminta agar rumahnya diwakafkan untuk masjid.

“Aku minta rumah ini diwakafkan untuk mesjid Tanimulya,” tulisnya.

Tulisan yang diduga kuat dibuat ibu dan anak sebelum jadi kerangka. Dalam tulisannya itu Indah Hayati juga menjelaskan bahwa rumahnya adalah haknya.

Ia memilih mewakafkan rumahnya untuk warga Tanimulya . Bahkan Iguh juga mengungkap permintaan terakhirnya kepada Pak RT meminta tolong agar menagih rumah tersebut jika tidak diserahkan oleh Mudjoyo Tjandra.

“Kalau Mudjoyo Tjandra tidak menyerahkan untuk didirikan mesjid di tempat ini, berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tanimulya untuk warga RT 10. Pak RT tolong tagih rumah ini dan harus jadi mesjid atas kematian saya,” tulisnya.

Sementara itu, kronologi lengkap penemuan kerangka ibu anak di Bandung, diduga sudah meninggal 4 tahun diungkapkan oleh Kapolsek Padalarang AKP Kusman. Dia menjelaskan kerangka itu  ditemukan oleh mantan suaminya.

Hal itu terjadi saat mantan suami ingin mengambil barang di rumah korban pada Senin 29 Juli 2024, tapi pintu digebok. Sehingga, mantan suami meminta bantuan tetangga untuk menjebol pintunya.

 

Halaman:
1 2
      
