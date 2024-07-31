Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berantas Judi Online, Polda Metro Tangkap 66 Orang dari Pemilik Situs hingga Admin

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:06 WIB
Berantas Judi Online, Polda Metro Tangkap 66 Orang dari Pemilik Situs hingga Admin
Polisi tangkap para pelaku terkait judi online (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan 66 orang yang terkait dengan aktivitas judi online. Para pelaku yang ditangkap itu merupakan pemilik situs judi online, pembuat situs, admin, hingga customer service yang bertugas merekrut para pemain judi.

"Selama kurun waktu 3 bulan telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap 66 orang pelaku yang berperan sebagai penyelenggara atau memperlancar kegiatan perjudian online," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, di Polda Metro Jaya pada Rabu (31/7/2024).

Dalam pengungkapan itu, Wira menambahkan, polisi turut mengamankan barang bukti 30 situs judi yang dioperasikan oleh para pelaku. Menurut dia, dalam situs judi tersebut, terdapat sejumlah permainan seperti Slot, Live Casino, Domino, Blackjack, hingga judi olahraga.

Untuk dapat memainkan permainan itu, para pemain diharuskan menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu. Uang disetorkan melalui transfer lewat bank, e-wallet, atau pulsa.

"Kami melakukan penindakan terhadap 30 web," ucap dia.

Selian menangkap 66 orang tersebut, sambung Wira, pihaknya juga bakal menelusuri perputaran uang yang dihasilkan dari praktik judi online itu serta melakukan tracing aset milik para pelaku. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/338/3066401/judi_online-qvnw_large.jpg
Kelola Situs Judi Online, Pemuda Sumbar Ditangkap Aparat Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065863/judi-ftFI_large.jpg
Menkominfo Blokir Akses 3,4 Juta Konten Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/340/3063964/pengadilan_agama_lebak-9bMi_large.jpg
Ratusan Istri di Lebak Gugat Cerai Suami Gegera Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3058325/judi_online-Niwg_large.jpg
Pemerintah Diminta Serius Perangi Judi Online, Penjarakan Oknum Pejabat yang Terlibat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/326/3056897/judi_online-WTmi_large.jpeg
Catat, Main Judi Online Terancam Tak Bisa Buka Rekening hingga Ajukan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055746/menko_polhukam_hadi_tjahjanto-IS1m_large.jpg
4 Fakta Tren Judi Online Turun, Perputaran Uang Kini Hanya Rp297 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement