Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Jalan Rusak, Seorang Ibu Melahirkan Dalam Ambulans di Parung Panjang

Iwan Setiawan (Koran Sindo) , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |20:14 WIB
Gegara Jalan Rusak, Seorang Ibu Melahirkan Dalam Ambulans di Parung Panjang
Ibu melahirkan dalam ambulans di Parung Panjang, Bogor (Foto: Iwan Setiawan)
A
A
A

BOGOR - Seorang wanita hamil terpaksa bersalin di perjalanan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pada Rabu (31/7/2024) siang. Persalinan terpaksa dilakukan di dalam ambulans karena jarak tempuh dan medan jalan rusak.

Dalam video yang viral memperlihatkan seorang wanita hamil tengah melakukan proses persalinan di dalam mobil ambulans. Ia dibantu seorang mirip perawat wanita tersebut berupaya untuk bersalin meski dalam kondisi darurat.

Situasi ini terpaksa dilakukan karena ambulans yang membawa perempuan bersalin tidak keburu tiba di rumah sakit. Hal ini disebabkan jarak tempuh yang cukup jauh dari klinik ke rumah sakit. Ditambah kondisi jalan rusak terpaksa ambulans melaju pelan.

Menurut sopir ambulans, Afrianto, sekitar 6 kilometer perjalanan bidan meminta sopir ambulans menepi untuk melakukan proses persalinan darurat.

Diketahui, ibu hamil bernama Nurfalah usia 18 tahun. Saat ini, ibu bersama bayi didampingi bidan berada di rumah sakit di wilayah Tangerang, Banten untuk mendapatkan perawatan intensif pihak medis.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/06/02/511/992761/6UqmJqlShH.jpg
Sebar Belut & Lele, Ini Cara Warga Protes Jalan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/02/10/513/938394/FoAvjM9PW6.jpg
Jalur Alternatif Grobogan Rusak Parah, Lalin Macet Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/24/513/930986/pdpUJB0mjk.jpg
Jalur Pantura Berlubang-lubang, Sopir Truk Kehabisan Bekal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/20/513/928824/gy0ggZFWpL.jpg
Badan Jalan Pantura Kendal Berlubang Sepanjang 30 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/06/17/513/822885/60dXUAzztb.png
Jalur Alternatif Banjarnegara-Pekalongan Rusak Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/30/511/815027/OCor1mU4m8.jpg
Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Ancam Pindah Kabupaten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement