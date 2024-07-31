Gegara Jalan Rusak, Seorang Ibu Melahirkan Dalam Ambulans di Parung Panjang

BOGOR - Seorang wanita hamil terpaksa bersalin di perjalanan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pada Rabu (31/7/2024) siang. Persalinan terpaksa dilakukan di dalam ambulans karena jarak tempuh dan medan jalan rusak.

Dalam video yang viral memperlihatkan seorang wanita hamil tengah melakukan proses persalinan di dalam mobil ambulans. Ia dibantu seorang mirip perawat wanita tersebut berupaya untuk bersalin meski dalam kondisi darurat.

Situasi ini terpaksa dilakukan karena ambulans yang membawa perempuan bersalin tidak keburu tiba di rumah sakit. Hal ini disebabkan jarak tempuh yang cukup jauh dari klinik ke rumah sakit. Ditambah kondisi jalan rusak terpaksa ambulans melaju pelan.

Menurut sopir ambulans, Afrianto, sekitar 6 kilometer perjalanan bidan meminta sopir ambulans menepi untuk melakukan proses persalinan darurat.

Diketahui, ibu hamil bernama Nurfalah usia 18 tahun. Saat ini, ibu bersama bayi didampingi bidan berada di rumah sakit di wilayah Tangerang, Banten untuk mendapatkan perawatan intensif pihak medis.

(Arief Setyadi )