HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengungsi Afghanistan Tewas di Stasiun Sudirman, Polisi: Lompat dari Peron saat KRL Melintas

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:51 WIB
Pengungsi Afghanistan Tewas di Stasiun Sudirman, Polisi: Lompat dari Peron saat KRL Melintas
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengungsi Afghanistan ditemukan tewas di Peron 1 Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024). Pengungsi tersebut diketahui berinisial NMS (36).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kejadian nahas tersebut terjadi pada pukul 05.15 WIB. "Waktu kejadian hari Rabu tanggal 31 Juli 2024,  sekira pukul 05.15 WIB," kata Ade Ary.

Sebelum tewas, kata Ade Ary, NMS sempat melompat dari peron. Namun, pihaknya masih menyelidiki untuk memastikan penyebab tewasnya NMS.

"Pukul 04.30 WIB, korban datang ke Stasiun KA Sudirman, korban lompat dari Peron 1 Stasiun Sudirman saat KRL melintas arah Tanah Abang, sekira pukul 05.15 WIB," ujarnya.

Saat ditemukan, ada luka di wajah NMS. Jenazah NMS pun dibawah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

(Arief Setyadi )

      
