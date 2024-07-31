Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cek Kelayakan Kualitas Air Minum Siap Saji di Stasiun, KAI Daop 1 Jakarta Gandeng Dinkes

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |22:43 WIB
Cek Kelayakan Kualitas Air Minum Siap Saji di Stasiun, KAI Daop 1 Jakarta Gandeng Dinkes
Air Minum siap saji di Stasiun
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan mesin air siap minum gratis di beberapa stasiun.

Hal tersebut bertujuannya agar pelanggan atau pengunjung di zona dua dapat langsung memanfaatkannya saat haus dan membutuhkan air minum. 

"Selain itu juga KAI dengan menyediakan fasilitas air minum distasiun ini KAI berusaha mengajak penumpang - pekerja untuk turut melestarikan lingkungan dengan cara mengurangi pengunaan plastik terutama pada air minum kemasan baik gelas atau botol," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko, Rabu (31/7/2024).

lebih lanjut, dijelaskan Ixfan, fasilitas mesin air siap minum tersedia di 8 lokasi stasiun kereta api, yaitu Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Manggarai, Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Bekasi, Stasiun Rangkasbitung, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Juanda, serta di seluruh stasiun Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

"Dengan adanya mesin air siap minum, kebersihan, mutu, dan kualitas mesin serta air harus terjamin. Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang bersumber dari air (water borne diseases), perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan kualitas air minum di tempat dan fasilitas umum, termasuk stasiun kereta api," jelas Ixfan.

Tak lupa Ixfan juga menuturkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal kualitas air minum untuk memastikan air aman dikonsumsi masyarakat. 

 

