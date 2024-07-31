Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap MI Pelaku Penganiayaan Batita di Daycare Depok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |23:37 WIB
Polisi Tangkap MI Pelaku Penganiayaan Batita di <i>Daycare</i> Depok
Polisi tangkap MI pelaku penganiayaan terhadap batita di daycare Depok. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap MI atas kasus dugaan penganiayaan bayi di bawah tiga tahun (batita) di tempat penitipan anak atau daycare di Depok. MI diduga melakukan penganiayaan terhadap balita berinisial MK (2).

"Iya, benar (MI telah ditangkap)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Rabu (31/7/2024). 

Namun, Ade Ary belum berkata lebih jauh. Dia cuma menyebut penangkapan dilakukan oleh Polres Metro Kota Depok. Sehingga, perihal lebih rinci akan penangkapan ini bisa ditanyakan ke sana.

Sebelumnya diberitakan, viral anak usia bawah lima tahun atau balita diduga jadi korban penganiayaan di daycare Wensen School, Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Balita berusia 2  tahun yang diduga jadi korban adalah K. 

Insiden penganiayaan itu terjadi pada 10 Juni 2024. Sebelum dititipkan ke daycare, K dimandikan oleh ayahnya sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu, tak ada luka maupun memar di tubuh K.

Orang tuanya baru melihat ada luka ketika menggantikan baju K usai pulang dari daycare. Luka memar terlihat di bagian punggung dan dada. Kaget melihat luka itu, orang tua kemudian menanyakan kepada pihak daycare apakah K jatuh atau terkena pukulan.

Pihak daycare mengaku K tidak jatuh atau terkena benturan apapun. Belakangan baru terungkap bahwa K diduga mengalami tindak kekerasan dari salah satu guru. 

Hal itu diperkuat dengan keterangan sejumlah guru yang mengumpulkan bukti kekerasan terhadap K. Terduga pelaku yakni guru berinisial MI. Dari rekaman CCTV, menunjukkan dengan jelas tindak kekerasan tersebut.

K didorong hingga jatuh, dipukul, ditendang dan ditusuk dengan gunting. Dalam kejadian tersebut, K juga dikurung bersama satu anak lainnya yang masih bayi. 

K berupaya minta pertolongan agar bisa keluar ruangan. Bahkan, K tampak berusaha untuk mengangkat bayi tersebut agar bisa ikut keluar juga. Namun, saat itu MI masuk dan menganiaya K.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181926//viral-RwqL_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181879//sabrina-0Gx8_large.jpg
Apa Hubungan Sabrina Alatas dengan Nadine Chandrawinata, yang Juga Pernah Dekat dengan Hamish Daud?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181683//kucing-aCct_large.jpg
Viral Momen Kucing Bobby Kertanegara Ditabok Kucing Influencer Pororo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181622//sabrina-njvs_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Alatas, Ternyata Sekolah Kuliner Terbaik di Dunia Le Cordon Bleu Paris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement