Angela Tanoesoedibjo Tegaskan Perindo Dukung Kebijakan dan Keberlanjutan Pemerintahan

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menegaskan partainya mendukung keberlanjutan pemerintahan. Hal ini disampaikan Angela dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) Perindo yang digelar Rabu (31/7/2024).

Di depan para kadernya, Angela menyatakan bahwa Partai Perindo ke depan akan terus membersamai rakyat dalam mendukung pemerintah ke depan.

"Partai Perindo akan terus bersama rakyat, mendukung kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan yang mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan Indonesia sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Angela dalam sambutannya.

Angela menyampaikan bahwa Partai Perindo dibangun dengan pemikiran utama masyarakat Indonesia harus sejahtera tanpa memandang perbedaan yang ada. Partai Perindo, kata dia, harus memastikan kesejahteraan itu dilakukan secara inklusif, merata dan keberlanjutan.