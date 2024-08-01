Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Tegaskan Perindo Dukung Kebijakan dan Keberlanjutan Pemerintahan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |03:06 WIB
Angela Tanoesoedibjo Tegaskan Perindo Dukung Kebijakan dan Keberlanjutan Pemerintahan
Ketum Perindo, Angela Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menegaskan partainya mendukung keberlanjutan pemerintahan. Hal ini disampaikan Angela dalam  forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) Perindo yang digelar Rabu (31/7/2024).

Di depan para kadernya, Angela menyatakan bahwa Partai Perindo ke depan akan terus membersamai rakyat dalam mendukung pemerintah ke depan.

"Partai Perindo akan terus bersama rakyat, mendukung kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan yang mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan Indonesia sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Angela dalam sambutannya.

Angela menyampaikan bahwa Partai Perindo dibangun dengan pemikiran utama masyarakat Indonesia harus sejahtera tanpa memandang perbedaan yang ada. Partai Perindo, kata dia, harus memastikan kesejahteraan itu dilakukan secara inklusif, merata dan keberlanjutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182374//angela-3UX5_large.jpg
UMKM Akses Pasar Ekspor, Angela Tanoesoedibjo: Ini Konkret dan Perlu Terus Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182372//angela-4YaJ_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Peduli dan MNC Group Dukung UMKM Desa Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181653//co_ceo_mnc_group_angela_tanoesoedibjo_di_acara_forum_youtube_works_award_indonesia_2025-jpUO_large.jpg
MNC Group Kembangkan Strategi Multiformat, Raup 1,6 Miliar Tontonan di YouTube
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement