Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi: Bisa Saja Kalau Diperlukan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kabar adanya perombakan, atau reshuffle kabinet yang salah satunya Bahlil Lahadalia disebut bakal menjadi Menteri ESDM.

“Kata siapa?,” kata Jokowi saat ditanya awak media terkait isu Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM, Kamis (1/8/2024).

Jokowi enggan menanggapi isu terkait adanya perombakan atau reshuffle di kabinet pemerintahannya.

Kemudian, saat ditanya apakah ada reshuffle dalam waktu dekat, kepala negara menuturkan tak menutup kemungkinan adanya reshuffle jika diperlukan.

“Katanya siapa. Ya isu tidak usah saya jawab. Ya bisa saja kalau diperlukan, kalau diperlukan,” jelasnya.