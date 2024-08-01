Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangkap 3 Terduga Teroris di Kota Batu Malang, Labfor dan Brimob Dikerahkan Sisir Lokasi 

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |10:45 WIB
Tangkap 3 Terduga Teroris di Kota Batu Malang, Labfor dan Brimob Dikerahkan Sisir Lokasi 
Tim Densus 88 di lokasi penangkapan terduga teroris (foto: MPI/Avirista)
A
A
A

KOTA BATU - Tiga orang yang diamankan oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri di Kota Batu. Ketiganya diamankan usai melakukan serangkaian penyelidikan dari tim Densus 88 Mabes Polri.

"Tiga orang sementara ini statusnya masih diamankan," ucap Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto, di lokasi rumah yang diduga dihuni terduga teroris, Kamis (1/8/2024).

Dirmanto menjelaskan, pihak dari Polda Jawa Timur hanya diminta untuk membantu pengamanan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi di rumah di Perumahan Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

"Ditunggu hari ini pokoknya kita dari Polda Jatim memberikan backup sepenuhnya terkait proses penyelidikan dugaan teroris di Kota Batu," kata Dirmanto kembali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/512/3064699/teroris-Pfyj_large.jpg
Napi Teroris Abu Rusydan, Pendiri Jamaah Islamiyah Dipindah ke Lapas Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3044016/illustrasi_penangkapan-mCWS_large.jpg
Terduga Teroris di Malang Ditangkap saat Hendak Buang Bahan Kimia Peledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043492/teroris-evNk_large.jpg
Ketahui Penyebab Terorisme dan Cara Pencegahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042824/ketua_rt_8_yulianto_lokasi_penangkapan_terduga_teroris_malang-1cYS_large.jpg
Ini Cara Ketua RT Pancing Keluar Terduga Teroris Malang, Bayar Iuran 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/512/3042718/teroris-9VHj_large.jpg
Teroris Bawa Bom Aktif Naik KA Gajayana Ditangkap Densus 88, Ini Kata KAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042690/ketua_rt_8_yulianto_lokasi_penangkapan_terduga_teroris_malang-jE1N_large.jpg
Terduga Teroris di Malang Ternyata 1 Keluarga, Dikenal Tertutup dari Aktivitas Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement