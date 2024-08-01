Tangkap 3 Terduga Teroris di Kota Batu Malang, Labfor dan Brimob Dikerahkan Sisir Lokasi

KOTA BATU - Tiga orang yang diamankan oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri di Kota Batu. Ketiganya diamankan usai melakukan serangkaian penyelidikan dari tim Densus 88 Mabes Polri.

"Tiga orang sementara ini statusnya masih diamankan," ucap Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto, di lokasi rumah yang diduga dihuni terduga teroris, Kamis (1/8/2024).

Dirmanto menjelaskan, pihak dari Polda Jawa Timur hanya diminta untuk membantu pengamanan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi di rumah di Perumahan Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

"Ditunggu hari ini pokoknya kita dari Polda Jatim memberikan backup sepenuhnya terkait proses penyelidikan dugaan teroris di Kota Batu," kata Dirmanto kembali.