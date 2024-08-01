Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Penangkapan Terduga Teroris yang Ingin Ledakan 2 Tempat Ibadah di Malang 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:03 WIB
Kronologi Penangkapan Terduga Teroris yang Ingin Ledakan 2 Tempat Ibadah di Malang 
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang teroris berinisial HOK (19) di Batu, Malang, Jawa Timur (Jatim). Pelaku diduga ingin meledakan dua tempat ibadah di Malang. 

"Berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat peribadahan di Malang, Jawa Timur," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Okezone, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut kronologi sementara penangkapan terduga teroris yang merupakan kelompok teroris Daulah Islamiyah. 

Tim detasemen berlambang burung hantu itu bergerak melakukan penangkapan pada Rabu, 31 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB. 

HOK yang merupakan seorang pelajar itu diciduk di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Malang, Jawa Timur. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/512/3064699/teroris-Pfyj_large.jpg
Napi Teroris Abu Rusydan, Pendiri Jamaah Islamiyah Dipindah ke Lapas Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3044016/illustrasi_penangkapan-mCWS_large.jpg
Terduga Teroris di Malang Ditangkap saat Hendak Buang Bahan Kimia Peledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043492/teroris-evNk_large.jpg
Ketahui Penyebab Terorisme dan Cara Pencegahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042824/ketua_rt_8_yulianto_lokasi_penangkapan_terduga_teroris_malang-1cYS_large.jpg
Ini Cara Ketua RT Pancing Keluar Terduga Teroris Malang, Bayar Iuran 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/512/3042718/teroris-9VHj_large.jpg
Teroris Bawa Bom Aktif Naik KA Gajayana Ditangkap Densus 88, Ini Kata KAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042690/ketua_rt_8_yulianto_lokasi_penangkapan_terduga_teroris_malang-jE1N_large.jpg
Terduga Teroris di Malang Ternyata 1 Keluarga, Dikenal Tertutup dari Aktivitas Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement