Kronologi Penangkapan Terduga Teroris yang Ingin Ledakan 2 Tempat Ibadah di Malang

JAKARTA - Personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang teroris berinisial HOK (19) di Batu, Malang, Jawa Timur (Jatim). Pelaku diduga ingin meledakan dua tempat ibadah di Malang.

"Berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat peribadahan di Malang, Jawa Timur," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Okezone, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut kronologi sementara penangkapan terduga teroris yang merupakan kelompok teroris Daulah Islamiyah.

Tim detasemen berlambang burung hantu itu bergerak melakukan penangkapan pada Rabu, 31 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB.

HOK yang merupakan seorang pelajar itu diciduk di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Malang, Jawa Timur.