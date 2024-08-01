Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Peluang Sidang Kabinet Digelar di IKN, Jokowi: Tunggu Semuanya Siap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:11 WIB
Soal Peluang Sidang Kabinet Digelar di IKN, Jokowi: Tunggu Semuanya Siap
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal peluang Sidang Kabinet pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Saat ini, ia mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu kesiapan semua aspek dalam menggelar sidang menteri di Istana itu.

“Menunggu kesiapan komplit semuanya. Menunggu semuanya siap, komplit, tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya, tapi juga AC-nya, kursinya, furniturnya,” kata Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Semua harus komplit. Kalau saya kan enggak apa-apa, tapi kalau sudah mendatangkan tamu semua harus siap dan komplit,” sambungnya.

Kepala Negara menambahkan, jika seluruh persiapan sudah dinyatakan siap, tidak menutup kemungkinan Sidang Kabinet digelar di Istana IKN.

“Ya itu tadi, dilihat. Sudah siap ya engga apa-apa diadakan di sana, biar semuanya mengetahui, tahu dan merasakan Istana di IKN,” jelasnya.

 

