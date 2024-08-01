Tersangka Teroris di Kota Batu Malang Jaringan Daulah Islamiyah

Lokasi penangkapan teroris di Kota Batu, Malang (Foto: Avirista M)

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan bahwa, tersangka teroris HOK (19) yang ditangkap di Batu, Malang, Jawa Timur merupakan jaringan dari Daulah Islamiyah. Pelaku diketahui merupakan seorang pelajar.

"Simpatisan Daulah Islamiyah," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Okezone, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Pelaku diduga ingin meledakan dua tempat ibadah di Malang. "Berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat peribadahan di Malang, Jawa Timur," ujar Trunoyudo.

Tim detasemen berlambang burung hantu itu bergerak melakukan penangkapan pada Rabu, 31 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB.

HOK yang merupakan seorang pelajar itu diciduk di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Malang, Jawa Timur.