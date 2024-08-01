Mensesneg Ungkap Megawati hingga SBY Diundang ke Upacara Kemerdekaan di IKN

JAKARTA - Istana Negara berencana akan mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi untuk mantan Presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Pratikno menuturkan bahwa untuk mantan Wakil Presiden akan diundang untuk menghadiri upacara di Istana Negara Jakarta.

Kendati begitu, Pratikno mengungkapkan bahwa Istana tidak mempermasalahkan jika mantan Presiden yang diundang untuk tidak hadir di IKN.

“Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN tapi hadir di Jakarta. Jadi sementara begitu. Sementara mantan Wakil Presiden diundangnya di Jakarta,” tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )