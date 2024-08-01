Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg Ungkap Megawati hingga SBY Diundang ke Upacara Kemerdekaan di IKN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:22 WIB
Mensesneg Ungkap Megawati hingga SBY Diundang ke Upacara Kemerdekaan di IKN
Megawati dan SBY diundang dalam upacara HUT RI di IKN (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Istana Negara berencana akan mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi untuk mantan Presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Pratikno menuturkan bahwa untuk mantan Wakil Presiden akan diundang untuk menghadiri upacara di Istana Negara Jakarta.

Kendati begitu, Pratikno mengungkapkan bahwa Istana tidak mempermasalahkan jika mantan Presiden yang diundang untuk tidak hadir di IKN. 

“Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN tapi hadir di Jakarta. Jadi sementara begitu. Sementara  mantan Wakil Presiden diundangnya di Jakarta,” tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
