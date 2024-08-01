Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Hadiri Pemeriksaan Kedua Bareskrim, Benny Rhamdani: Ada Kegiatan di Sulawesi Utara

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:25 WIB
Tak Hadiri Pemeriksaan Kedua Bareskrim, Benny Rhamdani: Ada Kegiatan di Sulawesi Utara
Kepala BP2MI Benny Rhamdani (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani batal menghadiri pemeriksaan kedua oleh Bareskrim Polri, terkait inisial T yang diduga pengendali judi online di Indonesia.

Sejatinya, Benny dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Namun dia mengaku telah menyampaikan permohonan penundaan ke penyidik. 

"Kan saya sudah memasukan surat penundaan ya lewat kuasa hukum. Saya udah memasukan surat penundaan ke tanggal 5 (Agustus 2024)," kata Benny kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

 

