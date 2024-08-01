Menseneg: Prosesi Upacara HUT ke-79 RI Dipusatkan di IKN, Istana Merdeka Mengikuti

JAKARTA - Pemerintah terus menyiapkan penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI. Berbeda dari tahun sebelumnya, upacara tahun ini digelar di dua tempat sekaligus yakni Istana Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka Jakarta.

“Upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan inspektur upacara Bapak Presiden. Sedangkan acara upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN,” kata Mensesneg Pratikno, Kamis (1/8/2024).

“Kemudian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di dua tempat, baik di IKN maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta,” sambungnya.

Selain itu, Pratikno juga menuturkan, bahwa apel kehormatan juga akan dilakukan di dua tempat. Jokowi akan memimpin apel kehormatan di IKN, sedangkan Wapres Ma’ruf Amin akan memimpin di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta.

“Apel kehormatan dan renungan suci diselenggarakan di dua tempat, yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata dipimpin oleh bapak Wakil Presiden. Kemudian di Taman Kusuma Bangsa di Ibukota Negara di IKN dipimpin oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )