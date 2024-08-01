Jelang HUT Ke-79 RI, Jokowi Akan Pidato Kenegaraan di Gedung DPR

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR-MPR Jakarta sebelum memimpin Upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN dan nota keuangan diselenggarakan di Gedung Nusantara gedung MPR/DPR/DPD,” kata Mensesneg Pratikno, Kamis (1/8/2024)

Nantinya, lanjut Pratikno, Jokowi akan memimpin upacara penganugerahan tanda kehormatan di Istana Negara Jakarta. Ia menambahkan, upacara tahun ini digelar di dua tempat sekaligus yakni Istana IKN dan Istana Merdeka Jakarta.

“Upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan inspektur upacara bapak presiden. Sedangkan acara upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN,” ujarnya.