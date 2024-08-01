Ini Jenis Bahan Peledak yang Disita dari Terduga Teroris Kota Batu Malang

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap satu tersangka teroris berinisial HOK di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karopenmas) Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Densus 88 turut menyita barang bukti berupa bahan peledak jenis Triaceton Triperoxide (TATP) atau sering disebut 'Mother of Satan'.

"Turut diamankan juga beberapa komponen bahan peledak yang akan digunakan oleh tersangka dalam melakukan aksi teror," kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Trunoyudo mengatakan, Densus 88 menyita bahan peledak itu di rumah pelaku di Jalan Hasanuddin Gang 26 Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.