INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Satu Teroris Ditangkap saat Bawa Bom Aktif di Stasiun Balapan, Ini Kata Densus 88

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:02 WIB
Satu Teroris Ditangkap saat Bawa Bom Aktif di Stasiun Balapan, Ini Kata Densus 88
Ilustrasi Penangkapan Teroris/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri mengamkan seorang terduga teroris di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah.

Terduga teroris tersebut ditangkap setelah turun dari kereta api (KA) yang dia naiki. Dikabarkan, teroris tersebut membawa bom saat diamankan. Namun hal itu dibantah oleh Densus 88.

“Keterangan tentang adanya bom aktif yang dibawa dalam kereta, tidak benar,” ujar Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar, kepada Okezone, Kamis (1/8/2024).

Aswin juga menegaskan, keterangan penangkapan terduga teroris di Stasiun Balapan, bukan keterangan resmi dari Densus 88. “Itu bukan keterangan dari Densus 88,” tegas Aswin.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto, membenarkan adanya penangkan terduga terorois di Stasun Balapan.

“Betul, Tim Densus 88 telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku teroris di Stasiun Balapan Solo,"ujar Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto.

 

