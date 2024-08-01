Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Sekjen NasDem: Semoga Transformasi Menghantar Menuju Parlemen 2029

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:04 WIB
Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Sekjen NasDem: Semoga Transformasi Menghantar Menuju Parlemen 2029
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim menanggapi soal penunjukkan Angela Tanoesoedibjo menjadi Ketua Umum Partai Perindo dari Hary Tanoesoedibjo (HT). Ia berharap transformasi ini dapat menghantarkan Perindo menuju parlemen di Pemilu 2029.

"Ya semoga transformasi ini bisa menghantar Perindo menuju Parlemen tahun 2029," kata Hermawi saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2024).

Hermawi menambahkan bahwa regenerasi Partai Perindo menunjukkan kesungguhan untuk bertranformasi dalam menyongsong masa depan. 

"Dengan modal 381 anggota DPRD plus kepemimpinan orang muda (seorang perempuan muda, Wakil Menteri Parekraf yang energik) niscaya Perindo akan memasuki episode yang lebih baik ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, Angela Tanoesoedibjo didapuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo oleh Hary Tanoesoedibjo. Penunjukkan itu dilakukan dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Rabu 31 Juli 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049148/angela_tanoesoedibjo-tSHw_large.jpg
Terima Bintang Jasa Utama, Angela Tanoesoedibjo: Memacu untuk Semakin Mengabdi bagi Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049066/perindo-931o_large.jpg
Jejak Karier Politik Wamen Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049022/angela_tanoesoedibjo-dWme_large.jpg
Tiba di Istana, Angela Tanoesoedibjo Bakal Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Presiden Jokowi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045646/angela_tanoesoedibjo-JTKb_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ingin Indonesia Bisa Ekspor Bawang Goreng hingga Tempe 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/194/3043711/angela_tanoesoedibjo-RPX8_large.jpg
7 Potret Cantik Angela Tanoesoedibjo yang Kini Jadi Ketua Umum Partai Perindo, Auranya Berkelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/406/3038059/wamenparekraf_angela_tanoesoedibjo_berharap_layanan_daycare_bisa_mendorong_produktivitas_pegawai-Ylty_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Berharap Layanan Daycare Bisa Dorong Produktivitas Pegawai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement