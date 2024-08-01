Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Sekjen NasDem: Semoga Transformasi Menghantar Menuju Parlemen 2029

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim menanggapi soal penunjukkan Angela Tanoesoedibjo menjadi Ketua Umum Partai Perindo dari Hary Tanoesoedibjo (HT). Ia berharap transformasi ini dapat menghantarkan Perindo menuju parlemen di Pemilu 2029.

"Ya semoga transformasi ini bisa menghantar Perindo menuju Parlemen tahun 2029," kata Hermawi saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2024).

Hermawi menambahkan bahwa regenerasi Partai Perindo menunjukkan kesungguhan untuk bertranformasi dalam menyongsong masa depan.

"Dengan modal 381 anggota DPRD plus kepemimpinan orang muda (seorang perempuan muda, Wakil Menteri Parekraf yang energik) niscaya Perindo akan memasuki episode yang lebih baik ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, Angela Tanoesoedibjo didapuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo oleh Hary Tanoesoedibjo. Penunjukkan itu dilakukan dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Rabu 31 Juli 2024.