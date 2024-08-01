HT : Transformasi Partai Perindo Diwujudkan dengan Hasilkan Tokoh Muda

JAKARTA – Angela Tanoesoedibjo ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Perindo pada penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta, Rabu (31/07/2024). Sedangkan Hary Tanoesoedibjo (HT) menjabat sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai.

HT Menegaskan, Mukernas Partai Perindo mengusung tema Transformasi Bangkit untuk Indonesia Sejahtera, oleh karenanya partai ini harus mampu menghasilkan tokoh-tokoh muda bangsa.

“Saya menugaskan Mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo,”ujar HT pada penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

“Mbak Angela ini masih muda, usia 37 tahun, generasi milenial. Seharusnya mampu berkomunikasi dengan gaya bahasa yang sama dengan para generasi muda lainnya. Transformasi Partai Perindo diwujudkan dengan menghasilkan banyak tokoh muda. Terlihat wajah-wajah baru di jajaran DPP dan akan dilanjutkan di DPW dan DPD seluruh Indonesia,”imbuh HT.

HT menegaskan transformasi mutlak dilakukan. “Kenapa? Karena di Pemilu 2029 nanti mayoritas jumlah pemilih, sekitar 70% milenial dan generasi berikutnya,”jelasnya. Ke depan, HT tetap akan aktif di Partai Perindo sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai.

HT juga menegaskan komitmen Partai Perindo untuk terus melayani rakyat dan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. “Saya tetap akan di Partai Perindo sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai untuk mengayomi semuanya. Partai Perindo hadir untuk melayani rakyat, memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Kita ingin Indonesia menjadi Indonesia yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia,”pungkas.

(Maruf El Rumi)