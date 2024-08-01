Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Diperiksa Penyidik KPK, Walkot Semarang Mbak Ita: Mohon Doanya

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:08 WIB
JAKARTA - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Pemeriksaan kali ini, Mbak Ita menjalani pemeriksaan kurang lebih 2,5 jam. 

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Mbak Ita terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 11.35 WIB. Sebelumnya,  Mbak Ita terlihat menuju lantai dua Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 08.59 WIB. 


"Saya hari ini memenuhi panggilan yang harusnya hari Selasa, karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri kepala daerah. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan Alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja," kata Mbak Ita saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kamis (1/8/2024). 


Mbak Ita enggan banyak berkomentar tentang materi pemeriksaannya hari ini. Ia malah meminta doa. 


"Sudah sudah itu saja, sesuai prosedur," kata Mbak Ita saat ditanya soal pemeriksaan dirinya sebagai saksi atau tersangka. 

 

