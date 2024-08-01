Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terduga Teroris di Malang Ternyata 1 Keluarga, Dikenal Tertutup dari Aktivitas Sosial

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:14 WIB
Terduga Teroris di Malang Ternyata 1 Keluarga, Dikenal Tertutup dari Aktivitas Sosial
Ketua RT 8 Yulianto lokasi penangkapan terduga teroris Malang (foto: MPI/Avirista)
KOTA BATU - Terduga teroris yang diamankan Tim Densus 88 Mabes Polri di Kota Batu merupakan satu keluarga. Hal ini dibenarkan oleh pihak perangkat lingkungan setempat, yang diminta menyaksikan penggeledahan barang bukti oleh tim Densus 88 Mabes Polri, sejak Kamis pagi (1/8/2024).

Ketua RT 8 Yulianto mengungkapkan, terduga teroris yang diamankan di rumah Jalan Hasanuddin, Gang 26 Dusun Jeding, Desa Junrejo, merupakan satu keluarga terdiri dua orang laki-laki, dan satu perempuan.

"Suami istri, dan anak, laki-laki dua orang, dan perempuan satu istrinya," ucap Yulianto, ditemui di lokasi sekitar rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur.

Yulianto menyatakan, bila ketiganya berasal dari Jakarta, menyewa rumah yang dimiliki oleh seseorang dari Jakarta, yang ditinggali selama satu tahun.

"Sudah lama tinggal, selama satu tahun. Tapi orangnya tertutup, jarang interaksi dengan warga sini," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
