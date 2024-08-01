Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK 2,5 Jam, Mbak Ita: Alhamdulillah Sudah Sesuai Prosedur

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:22 WIB
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu rampung menjalani pemeriksaan di KPK (Foto: MPI)
JAKARTA - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.  Mbak Ita menjalani pemeriksaan kurang lebih 2,5 jam. 

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Mbak Ita terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 11.35 WIB. Sebelumnya, Mbak Ita tampak menuju lantai dua Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 08.59 WIB. 

"Saya hari ini memenuhi panggilan yang harusnya hari Selasa, karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri kepala daerah. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan Alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja," kata Mbak Ita saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kamis (1/8/2024). 

Mbak Ita enggan banyak berkomentar tentang materi pemeriksaannya hari ini. Ia hanya meminta doa kepada awak media. 

"Sudah, sudah itu saja, sesuai prosedur," kata Mbak Ita saat ditanya soal pemeriksaan dirinya sebagai saksi atau tersangka. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Penggeledahan menyasar puluhan lokasi, dari rumah pribadi hingga kantor dinas. 

"Sejak 17-25 Juli, penyidik telah melakukan penggeledahan pada 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang-DPRD Jawa Tengah, tujuh kantor swasta, dan dua kantor pihak lainnya," kata Tessa kepada wartawan du Gedung Merah Putih KPK, Selasa (30/7/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
