HOME NEWS NASIONAL

Penyebab dan Kronologi Lengkap Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Apa Dampaknya ke Perang Arab?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:37 WIB
Penyebab dan Kronologi Lengkap Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Apa Dampaknya ke Perang Arab?
Ilustrasi: Penyebab dan Kronologi Lengkap Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Apa Dampaknya ke Perang Arab? (Foto: AFP)
A
A
A

JAKARTA- Penyebab dan kronologi lengkap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, apa dampaknya ke perang Arab? Padahal, dia merupakan kepala politik Hamas yang memimpin negosiasi gencatan senjata atas nama kelompok militan. 

Sayangnya, dia dibunuh di Teheran pada Rabu pagi, beberapa jam setelah Israel menargetkan seorang pemimpin militer Hizbullah di Beirut.Baik Iran maupun Hamas telah menuding Israel, yang telah melakukan banyak pembunuhan besar-besaran selama bertahun-tahun di wilayah Iran dan menargetkan para pemimpin Hamas di Gaza.

Lantas apa penyebab dan kronologi lengkap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, apa dampaknya ke perang Arab? Tentunya ini menjadi salah satu pertanyaan bagi seluruh dunia.

Pembunuhan Haniyeh terjadi beberapa jam setelah serangan udara Israel di dekat Beirut yang menargetkan Fuad Shukr, seorang pemimpin senior Hizbullah, kelompok militan Lebanon yang juga terlibat dalam konflik selama puluhan tahun dengan Israel 

Terlebih Haniyeh, salah satu pemimpin senior Hamas, berada di Iran untuk pelantikan presiden barunya. Sebagai pemimpin politik kelompok militan tersebut, ia telah tinggal di pengasingan di Qatar. 

Di panggung global, ia adalah wajah Hamas, yang ditugaskan untuk memimpin negosiasi gencatan senjata dalam beberapa bulan terakhir. 

Ia pernah menjadi perdana menteri Otoritas Palestina untuk waktu yang singkat. Serta bergabung dengan Hamas pada 1980-an selama intifada pertama dan mengambil alih posisi puncak pada 2017. 

 

Halaman:
1 2
      
