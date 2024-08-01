Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Jokowi ke IKN Pasca Upacara HUT Ke-79 RI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:56 WIB
Relawan Jokowi ke IKN Pasca Upacara HUT Ke-79 RI
Ketua Relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Menkominfo sekaligus Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi menyebut relawan Jokowi tak jadi berkunjung ke IKN pada 11 Agustus 2024. Ia mengatakan, rencana relawan Projo itu ke IKN akan dilakukan setelah HUT RI ke-79.

Budi Arie mengungkapkan, pembatalan itu setelah dirinya berkomunikasi dengan Mensesneg Pratikno yang menuturkan saat ini masih difokuskan untuk Upacara HUT RI.

“Tadi pagi Pak Sesneg komunikasi dengan saya, Pak Sesneg Pak Pratikno biar konsentrasi kita 17 Agustusan dulu. Saya juga udah komunikasi dengan teman-teman relawan, udah kita jangan terpecah fokusnya. Ini kan 17 Agustusan dulu, sampai upacara 17 Agustus, baru kita ke sana,” kata Budi Arie kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Budi Arie menuturkan, relawan Projo akan mengunjungi IKN pada tanggal 24 atau 25 Agustus dengan total 500 orang. 

“Oh itu sama semuanya itu untuk ke sana nanti. Ini kan jadwalnya sebaiknya setelah 17 Agustusan, tanggal 24-25 lah. Jumlahnya 500-an. Biar ngga ganggu prosesi 17 Agustusan. Ini kan kita fokus upacara pertama di IKN 17 Agustus supaya jangan terganggu persiapannya apanya teknisnya,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181906//tni-aF1E_large.jpg
Profil Mayjen Krido Pramono, Jenderal Spesialis Tempur Penjaga Gerbang IKN Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/470/3181621//kepala_badan_otorita_ikn-8lyL_large.jpg
Badan Otorita Mulai Tender Proyek Pembangunan IKN Tahap 2, Ini Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181265//waskita-pRb6_large.jpg
Waskita Karya Dapat Kontrak Baru Rp5,6 Triliun, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181145//menkeu_purbaya-yWki_large.jpg
Purbaya Pastikan IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181077//menkeu_purbaya-RNf4_large.jpg
Purbaya Sebut IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180827//ikn-VcRD_large.jpg
7 Fakta IKN Disebut Kota Hantu, Ini Kenyataan yang Sebenarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement