Relawan Jokowi ke IKN Pasca Upacara HUT Ke-79 RI

JAKARTA - Menkominfo sekaligus Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi menyebut relawan Jokowi tak jadi berkunjung ke IKN pada 11 Agustus 2024. Ia mengatakan, rencana relawan Projo itu ke IKN akan dilakukan setelah HUT RI ke-79.

Budi Arie mengungkapkan, pembatalan itu setelah dirinya berkomunikasi dengan Mensesneg Pratikno yang menuturkan saat ini masih difokuskan untuk Upacara HUT RI.

“Tadi pagi Pak Sesneg komunikasi dengan saya, Pak Sesneg Pak Pratikno biar konsentrasi kita 17 Agustusan dulu. Saya juga udah komunikasi dengan teman-teman relawan, udah kita jangan terpecah fokusnya. Ini kan 17 Agustusan dulu, sampai upacara 17 Agustus, baru kita ke sana,” kata Budi Arie kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Budi Arie menuturkan, relawan Projo akan mengunjungi IKN pada tanggal 24 atau 25 Agustus dengan total 500 orang.

“Oh itu sama semuanya itu untuk ke sana nanti. Ini kan jadwalnya sebaiknya setelah 17 Agustusan, tanggal 24-25 lah. Jumlahnya 500-an. Biar ngga ganggu prosesi 17 Agustusan. Ini kan kita fokus upacara pertama di IKN 17 Agustus supaya jangan terganggu persiapannya apanya teknisnya,” ujar dia.