HOME NEWS NASIONAL

Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan, Istana Undang 3.163 Orang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |17:18 WIB
Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan, Istana Undang 3.163 Orang
Istana Negara Zikir dan Doa (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Istana Negara menggelar zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta malam ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian awal menyambut HUT RI ke-79.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengungkapkan 3.163 diundang dalam kegiatan tersebut.

“Jumlah undangan kurang lebih 3.163 orang,” kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, para menteri, anggota Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).

“Untuk peserta, Majelis Zikir, Ponpes hubbul wathon, Para Tokoh Agama, Para Tokoh Agama Kaltim, Lembaga Dakwah NU, Pimpinan ormas Islam, Pimpinan Pondok pesantren, Ulama dan kiai dan Santri,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
