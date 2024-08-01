Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menanti Keseriusan Benny Rhamdani Bongkar Sosok Inisial T

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |17:32 WIB
Menanti Keseriusan Benny Rhamdani Bongkar Sosok Inisial T
Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Gedung Bareskrim Polri. Foto: Okezone.
JAKARTA – Publik menanti keseriusan dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani untuk membongkar sosok inisial T pengendali judi online di Indonesia. Ia merupakan pihak pertama yang melempar isu bola panas soal Mr T tersebut.

Sebenarnya Benny punya kesempatan untuk mengungkap sosok T ke aparat kepolisian. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) sudah memanggil Benny pada, Senin, 29 Juli 2024 lalu. Tapi, itu tidak digunakan Benny untuk buka-bukaan.

Benny malah meminta pemeriksaan ditunda ketika penyidik Bareskrim mulai masuk ke materi pemeriksaan soal siapa sosok dari inisial T.

“Iya, belum (ungkap sosok inisial T). Sudah kita tanyakan tapi belum menjawab secara jelas siapa,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada awak media, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

Bareskrim menunda pemeriksaan terhadap Benny. Kemudian,dijadwalkan dipanggil kembali, pada hari ini, namun Benny tak menghadiri undangan Polri. Alasannya ada kegiatan di luar kota. Alhasil, sosok inisial T pun masih misteri.

"Kepala BP2MI tidak hadir undangan klarifikasi lanjutan dengan mengirim surat mohon penundaan undangan," kata Djuhandani saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Oleh karena itu, Bareskrim menunggu inisiatif baik dari Benny untuk mau membongkar siapa sosok inisial T, yang disebut sebagai pengendali judi online tersebut.

"Silahkan tanya ke Kepala BP2MI," ujar Djuhandhani.

 

