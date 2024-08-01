Ini 50 Calon Anggota Kompolnas 2024-2028 yang Lulus Tes Tertulis

JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) mengumumkan 50 calon calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 lulus ujian tertulis, Kamis (1/8/2024). Mereka yang lulus berasal dari berbagai profesi dan latar belakang. Ada juga komisioner Kompolnas yang masih aktf.

Sekretaris Pansel Kompolnas, Yenti Garnasih mengatakan calon yang lulus tersebut dari kalangan advokat, jurnalis, purnawirawan TNI—Polri, akademisi, wiraswasta, aktivis, konsultan, mantan komisioner Komnas HAM, serta calon petahana.

Ada tiga nama petahana yang lulus tes tertulis seleksi anggota Kompolnas kali ini adalah Albertus Wahyurudhanto, Mohammad Dawam, dan Yusuf. Selain itu terdapat nama mantan komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam.

Calon-calon yang lulus ujian tertulis akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yakni tes kesehatan yang akan dipusatkan di Klinik Tribrata, Jalan Wijaya IX No 3, Jakarta Selatan.

"Selama pelaksanaan tes kesehatan peserta berpakaian olahraga, peserta yang tidak hadir dianggap gugur, proses tahapan seleksi ini tidak dikenakan biaya dan pungutan dalam bentuk apapun," ujar Yenti.

Berikut 50 nama-nama calon anggota Kompolnas 2024-2028 yang lulus tes tertulis :

1. Achmad Djazuli

2. Albertus Wahyurudhanto

3. Alpi Sahari

4. Andi Syafrani

5. Andry Haryanto

6. Antonius Cahyadi

7. Apong Herlina

8. Appe Hutauruk

9. Arief Wicaksono Suditomo

10. Dede Farhan Aulawi

11. Deni S.B. Yuherawan

12. Dan Ekawaty Ismail

13. Djuni Thamrin

14. Eko Hadi Sutedjo

15. Erlinda

16. Faisal Nurdin Idris

17. Farid Bambang Siswantoro

18. Fernando Ersento Maraden Sitorus

19. Fitriana Sidikah Rachman

20. Golda Eksa Radjaguguk

21. Gufron

22. HM Ilham Wahyudi

23. Ida Oetari Poernamasari

24. Ijang Faisal

25. Lince Eppang