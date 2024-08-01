Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Tunjuk Wamenkeu Tommy Djiwandono Jadi Ketua Perayaan Natal Nasional 2024

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |17:54 WIB
Menag Tunjuk Wamenkeu Tommy Djiwandono Jadi Ketua Perayaan Natal Nasional 2024
Menag Tunjuk Wamenkeu jadi Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional 2024 (Foto: Kemenag)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menunjuk Wakil Menteri Keuangan II Tommy Djiwandono menjadi Ketua Perayaan Natal Nasional 2024. Hal ini disampaikan Menag saat bertemu di Kantor Kementerian Agama Pusat, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Rencananya kita akan mengadakan Natal Nasional yang lebih baik dan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, saya berharap Pak Wamen (Keuangan) bisa menjadi ketua (panitia) Natal Nasional 2024,” ujar Menag kepada Wamenkeu.

Menag menilai, Wamenkeu Tommy merupakan representasi yang tepat dari umat Katolik. Sehingga ia mampu mengetahui kebutuhan dan keinginan umat dalam pelaksanaan Natal Nasional pada tahun ini.

Menag berharap, pada perayaan Natal tahun ini bisa melibatkan semua umat beragama agar menjadi contoh baik keberagaman di Indoensia. “Jadi saya harap dikonsolidasikan dengan teman-teman agama lain. Ini bisa menjadi pesan yang baik bahwa umat Kristiani itu juga tidak ada segregasi dengan lainnya,” ucap Menag.

Dari segi lokasi, Menag menawarkan Manado sebagai tempat pelaksanaan Natal Nasional 2024 kali ini. Menag menilai bahwa Manado sebagai tempat yang tepat dengan banyaknya populasi umat Kristiani di sana.

Wamenkeu Tommy pun merasa terhormat dipilih Menag Yaqut sebagai Ketua Natal Nasional 2024. Menurutnya, penunjukan ini sebuah kehormatan karena dipercaya menjadi ketua pada hal yang sangat penting ini. 

Ia pun bercerita bahwa dirinya pernah terlibat di keorganisasian Katolik, sehingga diharapkan pengalaman tersebut bisa membantu dalam pelaksanaan Natal ini.

Ia pun berharap Kemenag mampu memberi arahan dan bantuan selama persiapan pelaksanaan Natal Nasional ini. “Jelas saya siap. Saya sangat merasa terhormat. Ini posisi yang sangat baru. Karena itu, saya minta bantuan sebanyak mungkin dari kemenag,” pintanya.

 

