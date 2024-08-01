Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Pusdiklat, Kepala BIN: Tempat Pembinaan Ilmu Khusus Intelijen

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |17:56 WIB
Resmikan Pusdiklat, Kepala BIN: Tempat Pembinaan Ilmu Khusus Intelijen
Kepala BIN Budi Gunawan/dok BIN
A
A
A

BOGOR - Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan transformasi diberbagai lini saat dipimpin Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. BIN kini memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan tinggi dan ditunjang dengan fasilitas berkelas internasional yang mampu bersaing di kancah dunia.

Salah satunya peresmian Modernisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan personel Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang digelar di STIN, Bogor, Jawa Barat.

"Untuk menjalankan tugas-tugas itu, maka pada hari ini kita akan menyaksikan peresmian pembangunan dan pembaharuan Pusdiklat Badan Intelijen Negara, melalui modernisasi, pembangunan gedung utama, gedung Pusdiklat BIN yang smart," kata Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Kamis (1/8/2024).

Budi mengatakan bahwa gedung pusdiklat itu menjadi center of excellence, yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan BIN.

"Seluruh fasilitas itu dibangun untuk menjawab kebutuhan dan tantangan intelijen masa kini dan masa depan yang syarat intelijen berbasis teknolgi. Sehingga kita semua berharap pusdiklat menjadi world class intelijen training center," kata Budi.

Dia pun mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang sudah dilakukan STIN dan Pusdiklat BIN dalam upaya pengembangan dan modernisasi.

"Kerja keras dan dedikasi itu patut diapreasiasi untuk mendorong semangat kerja yang lebih percaya diri," tutup Budi.

 

