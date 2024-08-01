Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Halaman Istana Dipadati Peserta Zikir dan Doa Kebangsaan HUT Ke-79 RI Bersama Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |19:40 WIB
Halaman Istana Dipadati Peserta Zikir dan Doa Kebangsaan HUT Ke-79 RI Bersama Jokowi
Peserta zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Negara (MPI/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar zikir dan doa kebangsaan di halaman depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024) malam. Para tamu yang mayoritas berpakaian muslim putih-putih mulai memadati halaman istana untuk zikir bareng Jokowi dalam rangka HUT ke-79 RI.

Para tamu undangan baik pria maupun wanita, posisi duduknya dipisah. Untuk yang pria berada di sisi kiri, sementara wanita berada di posisi sebelah kanan.

Sebelumnya, Istana Negara menggelar zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta malam ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian awal menyambut HUT RI ke-79.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengungkapkan 3.163 diundang dalam kegiatan tersebut.

“Jumlah undangan kurang lebih 3.163 orang,” kata Yusuf kepada wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176456//pegiat_media_sosial_tifauzia_tyassuma_atau_dr_tifa-57fh_large.jpg
Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175807//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-VMzq_large.jpg
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement