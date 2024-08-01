Halaman Istana Dipadati Peserta Zikir dan Doa Kebangsaan HUT Ke-79 RI Bersama Jokowi

Peserta zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Negara (MPI/Riyan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar zikir dan doa kebangsaan di halaman depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024) malam. Para tamu yang mayoritas berpakaian muslim putih-putih mulai memadati halaman istana untuk zikir bareng Jokowi dalam rangka HUT ke-79 RI.

Para tamu undangan baik pria maupun wanita, posisi duduknya dipisah. Untuk yang pria berada di sisi kiri, sementara wanita berada di posisi sebelah kanan.

Sebelumnya, Istana Negara menggelar zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta malam ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian awal menyambut HUT RI ke-79.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengungkapkan 3.163 diundang dalam kegiatan tersebut.

“Jumlah undangan kurang lebih 3.163 orang,” kata Yusuf kepada wartawan.